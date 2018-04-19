Erken seçim bombası bedelli askerlik mi ? Açıklama geldi...

Türkiye kendini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı erken seçim açıklamasıyla yepyeni bir gündemin etrafında buldu.

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesiyle birlikte Türkiye erken seçim rüzgarına kapıldı ve gündemin bir numaralı maddesi erken seçim oldu.

Türkiye erken seçim kararıyla seçim havasına girerken özellikle her seçim dönemi sosyal medyada örgütlenen "bedelli askerlik bekleyenler"in merakı daha da arttı.

Malum her seçim döneminde iktidar partileri bedelli askerlik konusunda gerek vaat gerek icraatle bir adım atıyor. Bu sebepten ötürü şimdi de bedelli askerlik bekleyenler erken seçim öncesi hükümetin bu yöndeki yaklaşımını merak ediyor.

Twitter'da yapılan binlerce paylaşımda bedelli askerlik talebi olan kullanıcılar bu taleplerini dile getirirken hükümetten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya kapsamında, binlerce vatandaş bedelli askerlik yasasının çıkması için hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor.

Çeşitli sebeplerden ötürü askere gidemeyen vatandaşlar dört gözle bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekliyorlar.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın erken seçim açıklamasından 4 gün önce yaptığı "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sona yapılabilir" paylaşım ise bedelli askerlik bekleyenlere umut oldu.

Meclis'e bedelli askerlik başvurusu