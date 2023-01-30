Erkut Çavuş Kimdir? Serveti ne kadar? CSV Hava Kent Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş Kaç Yaşında?

Erkut Çavuş, (d. 13 Ağustos 1989 Mersin) Türk iş insanı, Yapı Kooperatifi Başkanı. Gayrimenkul, turizm ve havacılık teknolojileri alanlarında ticari faaliyet gerçekleştirmektedir.

Doğmuş olduğu şehir; Mersin'de, ilkokul ve lise eğitimini tamamladı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimi için Kanada'ya okumaya gitti. Ryerson Üniversitesi, "Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Eğitimi" aldı.

2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, "Pilotluk Eğitimi" almak için İstanbul'a yerleşti. Eğitimi sonrası pilot olma isteğinden vazgeçti ve aile mesleği olan gayrimenkul sektöründe kendini geliştirme kararı aldı.

2014 yılında CVS Şehircilik markasını kurdu. Bu girişimini takiben 2016 yılında ise CVS Hava Kent markasını kurdu. Başta İstanbul olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında, markalı konut projeleri geliştirmeye ve sunmaya başladı. Sonrasında, Türkiye'nin en genç Yapı Kooperatifi Başkanı oldu. Gayrimenkul, turizm ve havacılık teknolojileri alanlarında ticaret hayatının geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir.

Ekonomist Dergisi'nin araştırmış olduğu verilere göre; 820 milyon TL değerinde olan kişisel serveti ile Türkiye'nin 40 yaş altındaki en güçlü 26. iş insanı olarak seçilmiştir.