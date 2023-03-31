Erol Bilbilik hayatını kaybetti

Emekli Deniz Binbaşı ve yazar Erol Bilbilik (85) hayatını kaybetti.

Emekli Deniz Binbaşı ve yazar Erol Bilbilik’in ölümünü bir dönem beraber televizyon programı yaptığı gazeteci Gürkan Hacır duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan Hacır, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili ağabeyimiz. Emekli deniz subayı , araştırmacı yazar Erol Bilbilik (85) hayata veda etti. Erol abi ardında çok önemli kitaplar bıraktı. Şimdiki Zaman’da pek çok kez ağırlamıştım. Işıklar içinde uyusun.