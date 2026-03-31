Errol Musk ve Doğu Perinçek Buluşmasının Sırrı Çözüldü: "İnsan Ömrünü 120 Yıla Uzatma" Projesi!

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da ağırladığı Errol Musk ile gerçekleştirdiği gizemli görüşmenin detaylarını ilk kez paylaştı. Elon Musk'ın babasının Türkiye'ye "4 büyük bilimsel proje" ile geldiğini belirten Perinçek, hedefin insan ömrünü 120 yıla çıkarmak olduğunu öne sürdü.

Hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen ve fotoğraf kareleriyle gündeme oturan Doğu Perinçek - Errol Musk görüşmesiyle ilgili ayrıntılar gündem oldu.

Gazeteci Türker Akıncı’nın YouTube kanalına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Musk’ın babasıyla yaptığı görüşmenin içeriğine dair merak edilenleri anlattı.

Perinçek, Errol Musk’ın Türkiye’ye sadece nezaket ziyareti için gelmediğini, beraberinde çok kritik dosyalar getirdiğini belirtti.

Doğu Perinçek'in iddialarına göre bu projelerin merkezinde ise biyoteknoloji ve uzun yaşam (longevity) araştırmaları yer alıyor. Perinçek, dünyada bu çalışmalar için seçilen 5 aday ülkeden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

"İnsan Ömrü 120 Yıl Olabilir"

Görüşmenin en çarpıcı noktası, insan biyolojisinin sınırlarını zorlayan "120 yıl" hedefi oldu. Perinçek, Musk'ın kendisine aktardıklarını şu sözlerle özetledi:

"İnsanın potansiyel normal ömrü 120 yıl olabilirmiş. Errol Musk, 'Bu projelerle ilgili bilimsel çalışmalar yapacağız, Türkiye de seçtiğimiz ülkelerden biri' diyor. Cumhurbaşkanlığı çevresiyle de temas kurmaya başladıklarını iletti. Vatan Partisi'nin uluslararası etkisinden dolayı bizimle de görüş alışverişinde bulunmak istemişler."

Elon Musk'ın babasının karakterine dair izlenimlerini de paylaşan Perinçek, Errol Musk'ı "sıcak, kalender ve mizah yönü güçlü bir insan" olarak tanımladı. Görüşme sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu projelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini ümit ettiklerini yineledi.