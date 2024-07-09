Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı

Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in TV 100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Eylem Tok ile ilgili yaptığı "pişmanım" itirafıyla yayına damgasını vurdu.

Avukat Ersan Şen, TV 100 ekranlarında Kübra Par’la Farklı açılar programına konuk oldu. Şen’in Eylem Tok itirafı ise büyük dikkat çekti.

Kemerburgaz’da lüks arabasıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran firari Eylem Tok ile oğlu, Boston’da yakalandı. Bir kuryenin Eylem Tok’u tanıması ve ihbar etmesi sonrası yakayı ele veren anne ile oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tok ile oğlunun Türkiye’ye iadesi için süreç başlatılırken, Ersan Şen “Şartlarda anlaşırsak olur. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. İnsanlar avukatları, temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli” sözlerine açıklık getirdi.

Kübra Par, Ersan Şen’e “Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?” diye sordu.

“PİŞMAN OLDUM”

“Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor” diyen Şen, soruyu şöyle yanıtladı: Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı bilseydim yorum yapmazdım.