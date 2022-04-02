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Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''

Habertürk ekranlarındaki canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'e verdiği "Oh oh çekiyordun yaldır yaldır, hadi çeksene yine" yanıtı ile olay oldu.

Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programının konuğu olan Ersan Şen, AK Parti yanlısı Cem Küçük'e sert eleştirilerde bulundu.

Hayat pahalılığı üzerinden Cem Küçük'ün geçmişteki sözlerine atfen tepki gösteren Ersan Şen, "Bu zamları yaptığınız için utanın! Hani uçacaktık? Buralarda oh çekmeyi biliyordun, Dolar 13'e geldiğinde halay çekiyordun, çek bakalım şimdi!"

Ersan Şen, canlı yayındaki açıklamalarından şu ifadeleri kullandı:

 "Kardeşim paran yerlerde, alım gücün yok. 1 Bulgar Levası 8,29 Türk Lirası olmuş, 1 Azerbaycan Manatı 8,64'te. Bulgaristan nedir ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında devlet mi? Esamesi okunabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, Katma Değer Vergisi'ni düşürüyoruz diyor. Ben de inatla hepimiz için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç maddelerinden 22 ürünle ilgili sürekli fiyat araştırması yapıyorum.

O araştırmanın son şekli, 1 Nisan 2022 market alışverişi. O kalemleri saymayacağım. Artmayan sadece poşet. 101 günde bu ülke topraklarında şu 21 kalem malda yüzde 20 artış var utanın! Hani ne ucuzlaması var? Hani uçacaktık? Nisan ayına geldik. Cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. 18,50'den 14-14,50'ye geldiğinde halay çekiyorlardı. Çek bakayım şimdi halayı. Neyle çekiyorsun?"

Etiketler ersan şen cem küçük habertürk oh oh yaldır yaldır canlı yayın
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