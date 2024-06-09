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Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağanak ve dolu yağışının etkisiyle heyelan meydana geldi.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu. İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.

Etiketler Erzincan-Sivas erzincan Sivas
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