Erzincan yine sallandı: 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 Nisan'da Kemah ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15.40’ta merkez üssü Erzincan’ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Erzincan Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk olmadığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

