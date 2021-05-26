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  3. O ilimizde korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin deprem fayı üzerindeki illerinden Erzincan dün gece 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem korkuya yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

 

Etiketler deprem erzincan
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