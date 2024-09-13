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Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'da korkutan deprem
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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