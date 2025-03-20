Erzincan'da korkutan deprem

Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor!

Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti!

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