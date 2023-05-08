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Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırı sonrası açıklama yapan Erzurum Dernekler Federasyonu, İmamoğlu'nun 'dışarıdan getirdiği bir grupla' kendisine taş attırdığını iddia etti.

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu'na bağlı bir grup, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan grup adına federasyon genel sekreteri Turan Ağ konuştu. Ağ, saldırıyla ilgili İmamoğlu'nu suçladı.

Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu söyleyen Ağ, "Erzurum hoşgörü şehridir. Erzurum milli ve manevi değerlerine bağlı özel bir şehirdir. Erzurum'un vatan ve millet ve bayrak kırmızıçizgisidir. Erzurum milli mücadelenin temellerinin atıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği serhat şehirdir. Erzurum, milliyetçi, muhafazakar, tarihi bir şehirdir. Erzurum kimsenin provakatif eylemler yapacağı bir yer değildir" dedi.

'DADAŞLARI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR'
İmamoğlu'nun miting yaptığı yerin YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ifade eden Ağ, "Sayın İBB Başkanı buna rağmen miting alanı olmayan yerde miting yapmaya çalışmıştır. İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır. Buradaki konuşmasında valiliği, emniyet güçlerini hedef alarak vatan ve millet sevdalısı Dadaş'ları provoke etmeye çalışmıştır. Bunların hepsinin tamamının görüntüleri emniyetimizle ilgili kurumlarda mevcuttur. Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir. Edebiyle geleni adabıyla uğurlamasını iyi bilir" diye konuştu.

Etiketler Erzurum Dernekler Federasyonu İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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