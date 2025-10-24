Erzurum güne depremle uyandı
AFAD verilerine göre, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'de, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
DHA
