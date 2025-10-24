  1. Anasayfa
Erzurum güne depremle uyandı

Erzurum güne depremle uyandı
Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'de, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA

