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Erzurum'a uçak seferleri iptal edildi

Erzurum'a uçak seferleri iptal edildi
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Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara’dan Erzurum’a gelecek uçak seferleri iptal edildi.

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan iki, Ankara’dan ise bir Erzurum’a gelecek uçak seferleri iptal edildi.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Erzurum Havaalanı'nda ise kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler ERZURUM SEFER İPTAL
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