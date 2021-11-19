Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Erzurum'da saat 15.40'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremde 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

AFAD: 12 SANİYE SÜREN DEPREMDE 1 KİŞİ YARALANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.40'ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü'nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Sehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

ARTÇI SARSINTILAR

Erzurum Köprüköy'de, saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar oldu. Saat 16.04'te Köprüköy'e 18 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem olurken, Köprüköy'de saat 16.04'te 1.8 ve saat 16.13'te 2.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Saat 16.20'de merkez üssü Pasinler ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy'de ise saat 16.26'da 2.0, 16.31'de ise 1.4 büyüklüklerinde 2 sarsıntı daha oldu.

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Köprüköy ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. İl Merkezinden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet ve belediye ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamışlardır. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." denildi

VALİ MEMİŞ: "ENKAZDAN 2 KİŞİ KURTARILDI"

Erzurum Valisi Okay Memiş, NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını söyleyen Memiş can kaybı beklemediklerini kaydetti.

Vali Memiş, depremde Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

Yayına bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de herhangi bir can kaybı ihbarı almadıklarını söyledi. Sekmen, "Zaten bu deprem şehirde de çok az hissedilmiş. Köprüköy Kaymakamımız ile de görüştük. Bazı köy ve mahallerlerde depremin hissediliğini, sadece bazı evlerin duvarlarının çatladığını ifade etti" dedi.

2 MAHALLEDEN HASAR İHBARI

5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ERZURUM FAYLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE"

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.