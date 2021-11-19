Erzurum'da 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği

Erzurum'da 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi.

Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

HEYELAN OLDU

Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan kaya parçalarının ana yola indiği görüldü.



Olay yerine sevk edilen ekipler karayolunu kapattı.