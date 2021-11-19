  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği

Erzurum'da 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği

Erzurum'da 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi.

Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

HEYELAN OLDU
Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan kaya parçalarının ana yola indiği görüldü.

Olay yerine sevk edilen ekipler karayolunu kapattı.

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler varErzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler varGüncel

 

Etiketler erzurum deprem heyelan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüsün gizemi çözülüyor mu? Kayıp halka aylar sonra bulundu
Canlı yayında ''Nagehan Alçı'' şov! İzleyici neye uğradığını şaşırdı
Bakan Soylu'dan ''çok tartışılacak'' görüşme
İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları
Eksi 40 derecede mini etek giyen kız hayatının şokunu yaşadı
Kamu bankalarından faiz indirimi
Kulislerden dikkat çeken iddia: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı''
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''dolar/TL'' yorumu
Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu
Karısıyla eş değiştirme partisine katılmıştı! Şimdi de 9 kadınla evlendi