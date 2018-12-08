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  3. 08 Aralık 2018 13:58

Erzurum'da büyük keşif ! Balık avlarken görüntülendi

Erzurum'da yaban hayatı envanter çalışması yapan ekiplerin drone'una su samuru takıldı. Su samurunun buzla kaplı dereden yakaladığı balığı kıyıya çıkarıp yediği anlar, saniye saniye görüntülendi.

Erzurum'da büyük keşif ! Balık avlarken görüntülendi
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Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında derede yüzen su samuru görüntülere takıldı.

TEHDİT ALTINDA BİR TÜR

Tehdit altında bir tür olan su samuru, etrafı karla kaplı derede avladığı balığı kıyıya taşırken bir anda ağzından düşürdü. Dereye dalarak balığı tekrar yakalayan samur, suyun az olduğu bir yere çıkarıp, yemeğe başladı.

Kendisini görüntüleyen ekibe aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip bir süre yüzerek gözden kayboldu.

DHA

su samuru , erzurum , balık avladı
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