Erzurum'da deprem ! Vatandaşlar sokağa döküldü

Erzurum merkez Aziziye İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü merkez Aziziye İlçesi Halilkaya Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 20.58’de meydana geldi. Yerin 2.7 kilometre derinliğinde olan deprem,kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniylebazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

ANTALYA'DA DA DEPREM OLDU !

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde saat 16.36 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi’nin yaklaşık 13.8 kilometre açığında saat 16.36’da meydana gelen deprem, 13.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.