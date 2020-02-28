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  3. 28 Şubat 2020 13:44

Erzurum'da genç kadının feci ölümü

Erzurum'da 3. kattaki evinden düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Erzurum'da genç kadının feci ölümü
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Erzurum'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Erzurum Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden E. Sucu (32) mutfak penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Sucu'nun yakınları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sucu'nun yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

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polis , kadın , erzurum
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