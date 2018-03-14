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  3. 14 Mart 2018 19:16

Erzurum'da kaçak göçmenler yakalandı

Erzurum'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 154 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum'da kaçak göçmenler yakalandı
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Erzurum'da, Afganistan ve Pakistan uyruklu 154 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Erzurum Karayolu'nda bir grubun yaya olarak ilerlediği ihbarını aldı.

Ekipler, Nenehatun rampası mevkisinde 154 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni durdurdu. Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine getirilen kaçak göçmenlere çay ve yemek ikram edildi.

İran'dan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen kaçak  göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri  Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

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