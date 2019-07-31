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  3. 31 Temmuz 2019 13:58

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 6.1 KM derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Erzurum'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.57'de, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem kaydedildi. Yerin 5,20 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü, 3,9 olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü Tekman Aydınlı, depremin derinliği, yerin 6,1 kilometre olarak gösterildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak kaydedildi.

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