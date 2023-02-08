Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20:57'de 'Richter Ölçeğine' göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.57’de merkez üssü Aşkale ilçesi Tozluca köyü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçe halkında korku ve tedirginliğe neden olurken, Tozluca köyünde herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.