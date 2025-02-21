Erzurum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.5 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...