  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem
Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.5 kilometre olarak ölçüldü. 

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler kandilli rasathanesi deprem erzurum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da korkutan deprem! Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek! Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek!
Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar