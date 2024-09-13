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Erzurum'da minibüsün çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum'da minibüsün çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, seyir halindeki minibüsün aynı istikamette giden ATV'ye çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Oltu Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi.

Ardahan istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 34 HAG ... plakalı kapalı kasa minibüs, aynı yöne giden Süleyman D.'nin kontrolündeki ATV'ye kavşakta ani dönüş yapması sonucu yandan çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen S.D., yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D.'nin cenazesi, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Minibüs sürücüsü A.Ç. gözaltına alınıp Oltu Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler erzurum Erzurum Oltu Oltu trafik kazası Oltu ATV kazası
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