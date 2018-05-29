Erzurum'da neler oluyor ? 100 kişi birbirine girdi

Erzurum’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan ve daha sonra yaklaşık 100 kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 1’i polis5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Olay iftar sonrası Erzurum’un Aziziye ilçesi Ilıca semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında yer meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup berberde karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayın ardından kavgayı haber alan şüphelilerin yakınları olay yerine akın etti. Yaklaşık 100 kişilik iki taraftan da şüpheli yeniden kavgaya tutuşurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya ilk müdahale eden ekipten kafasına sandalye darbesi alan 1 polis yaralandı.

Toplamda 1’i polis 5 kişinin yaralandığı olaya çevik kuvvet polisleri ve TOMA ile müdahale edildi. Kavgaya karışan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Ilıca semtinde geniş güvenlik tedbiri alırken yeni bir olaya sebebiyet verilmemesi için tedbirler sürdürülüyor.

200 KİŞİ BİRBİRİNE GİRMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde buna benzer bir olay yaşanmıştı. Kız kaçırma meselesi yüzünden aşiret iki aile birbirine girmişti. 200’e yakın kişinin karıştığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti.