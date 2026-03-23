Erzurum'da peş peşe iki deprem birden!

Erzurum'un Horasan ilçesi, dün gece 4 dakika aralıklarla 3,5 ve 3,0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre gece yarısına doğru gerçekleşen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Horasan ilçesinde ardı ardına iki sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Bölge halkında kısa süreli endişeye yol açan depremlerin merkez üssü Horasan olarak belirlendi.

AFAD verilerine göre; ilk sarsıntı saat 22.33'te 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu depremin derinliği yerin 7 kilometre altı olarak ölçüldü. Henüz ilk sarsıntının yankıları sürerken, saat 22.37'de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının derinliği ise 13.8 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Depremlerin ardından yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre; Erzurum kent merkezi ve Horasan ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Saha tarama çalışmaları devam ederken, jandarma ve AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

