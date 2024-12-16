Erzurum'da peşpeşe korkutan depremler
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Erzurum'da yeni güne peş peşe meydana gelen 2 depremler uyandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, saat 6:43'de Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli verilene göre; ayrıca Yakutiye merkezli 06:48'de 2,4 büyüklüğünde, yerin 7,4 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı.
Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol