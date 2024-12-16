Erzurum'da peşpeşe korkutan depremler

Erzurum'da yeni güne peş peşe meydana gelen 2 depremler uyandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, saat 6:43'de Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli verilene göre; ayrıca Yakutiye merkezli 06:48'de 2,4 büyüklüğünde, yerin 7,4 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı.

Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.