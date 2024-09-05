Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde seyir halinde bulunan hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA
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