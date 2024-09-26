Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyir halindeki 25 ADN ... plakalı araç, 25 ABZ ... plakalı araca çarptı. Araçlardan biri yan yatarken, diğer aracın ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA