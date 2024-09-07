Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti

Türkiye'de mevsimin ilk kar yağışı Erzurum Palandöken'de gerçekleşti. Kar yağışı ile birlikte sıcaklık 10 derece birden düştü.

Erzurum’da mevsimin ilk karı yağdı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.

İHA