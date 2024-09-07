  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti

Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti

Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti
Güncelleme:

Türkiye'de mevsimin ilk kar yağışı Erzurum Palandöken'de gerçekleşti. Kar yağışı ile birlikte sıcaklık 10 derece birden düştü.

Erzurum’da mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti - Resim : 1Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.

Erzurum'da yılın ilk karı yağışı gerçekleşti - Resim : 2Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.

İHA

Etiketler erzurum Palandöken Palandöken kar yağışı mevsim ilk kar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Uzayda mahsur kalan astronotları taşıyan uzay mekiği Dünya'ya boş döndü Uzayda mahsur kalan astronotları taşıyan uzay mekiği Dünya'ya boş döndü Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Cem Küçük'ten Hande Fırat'a rest Cem Küçük'ten Hande Fırat'a rest Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi!
Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: Cesaretiniz varsa... Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: Cesaretiniz varsa... Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Fatih Erbakan'dan ''erke seçim'' açıklaması Fatih Erbakan'dan ''erke seçim'' açıklaması İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü