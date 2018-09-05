Eş değiştirme rezaleti için referans videosu çekmişler

Sosyal medyada bir anda paylaşım rekoru kıran bir videoda Ukrayna'da eş değiştirme (swinger) partileri organize ettiği anlaşılan bir kişinin "müşterisi" olan Aksaraylı vatandaşın ifadeleri olay oldu.

Videoda "Murat Bey" isimli fuhuş partileri organizatörü şahsı öven vatandaş Ukrayna'da uçaktan indikten sonra yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatıyor.

Ukrayna'ya gelirken dolandırılmaktan korktuğunu söyleyen vatandaş, "Murat Bey umduğumdan öte bir insan alavere dalavere yok" ifadelerini kullanıyor. Videonun fuhuş organizatörü "Murat Bey" tarafından kayda alındığı anlaşılırken videonun sonunda "Murat Bey" olarak adlandırılan kişinin "biz de sizden çok memnun kaldık" demesi dikkat çekiyor.