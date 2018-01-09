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  3. 09 Ocak 2018 19:11

Eş zamanlı operasyon: 31 rütbeli asker gözaltında

Siirt merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonunda 31 rütbeli asker gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon: 31 rütbeli asker gözaltında
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Siirt merkezli FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı
 
Siirt merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 31 asker gözaltına alındı.

Siirt'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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