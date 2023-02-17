Esad, Suriye'ye yardım sağlayan ülkelere teşekkür etti

Beşşar Esad, Suriye'de meydana gelen deprem sonrası yardım uygulayan ülkelere teşekkür ederek, "Tüm ülkelere, Arap kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkürü ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'de yıkımları beraberinde getirdi. Deprem sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralıları hastanede eşiyle ziyaret eden Esad, ülkesine gelen yabancı konukları da ağırladı.

"Arap kardeşlerimize teşekkürü ihmal etmemeliyiz"

Şam rejiminin lideri Esad, yıllardır bozulan ilişkilerden sonra Arap ülkelerine yardım ve kurtarma çabaları için teşekkür etti:

Acımız ve hüznümüz arasında afetin ilk saatlerinden itibaren yanımızda olan tüm ülkelere, Arap kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkürü ihmal etmemeliyiz. Onların yardımı, kritik saatlerde zor koşullara göğüs germe yeteneğimizi geliştirmemizde etkili oldu.



Deprem sonrası Esad'a peş peşe ziyaretler

Yıllardır süren iç savaş nedeniyle uluslararası ambargolara uğrayan Esad, depremlerden bu yana Arap diplomatlar tarafından ziyaret edildi. Mısır, Ürdün ve Bahreyn de dahil olmak üzere bölgedeki birçok liderden telefon aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman, Şam'a ziyarette bulundu. Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri (BAE) Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'i de ağırladı.

120 uçak Suriye'ye yardım taşıdı

Al Jazeera'nin haberine göre, insani yardım taşıyan yaklaşık 120 uçak Suriye'ye iniş yaptı. Bunların yaklaşık yarısı, 2018'in sonlarında Suriye ile bağları yeniden tesis eden BAE'den geldi.

Suudi Arabistan, 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez Suriye'ye yardım taşıyan iki uçak gönderdi.



Esad: Felaketin büyüklüğü, kapasitemizin çok üstünde

Şam yönetimi, kontrol ettiği topraklarda ölü sayısının 1414 olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler tarafından muhaliflerin elindeki kuzeybatıda 4 bin 400'den fazla ölüm bildirildi.

"Felaketin büyüklüğü, mevcut kapasitemizin çok üstünde." diyen Esad, uzun bir süre ekonomik, sosyal ve hizmet zorluklarıyla karşı karşıya kalacaklarını sözlerine ekledi.