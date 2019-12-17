Esad'ın amcasına 4 yıl hapis cezası talebi

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 9 Aralık'tan bu yana Paris Ceza Mahkemesinde devam eden davada Ulusal Mali Savcılığı, Rıfat Esad hakkında 4 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezası istedi.

Savcılık, Rıfat Esad'ın Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması talebinde de bulundu.

Amca Esad'ın suçlamaları "tamamen" reddettiği ifade edildi.

Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor.

Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esad’ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Fransa’da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esad'ın 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad’i devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü.

Bugün 77 yaşında olan Esad’in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.