Eşcinsel hastaya skandal sözler: Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?

İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan C.Ö. (26), yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya gören doktor, eşcinsel hastaya “Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi sana oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi. Bunun üzerine C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konunun sosyal medyada gündem olması üzerine doktor N.K.Ö., hastasının kimlik bilgilerini içeren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. C.Ö. bunun üzerine doktor hakkında şikâyette bulundu. Yapılan şikâyet başvuruları üzerine dosya, soruşturma izni verilmesi talebiyle İstanbul Valiliği’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen Valilik, şikâyet edilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘konunun adli mercilerle aydınlatılması gerektiği kanaatine varılarak’ soruşturma izni verdi.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise doktor hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianame hazırladı. İddianamede doktorun ‘hekimlik mesleği ile bağdaşmayacak konuşmalar yaptığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şüphelinin mesleki olarak edindiği bilgileri açıkladığı’ belirtildi. Kabul edilen iddianamede doktor hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep edildi.