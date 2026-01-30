  1. Anasayfa
Eşek etinden sucuk ve döner skandalı! Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın ocak ayı listesinde peynirden yoğurda, mantıdan köfteye, lahmacun harcından kıymaya, sucuktan zeytinyağına, kuzu etinden bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine ocak ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek, aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. 

Merkezi Ankara ve Sakarya'da bulunan iki markanın dana döner ve dana sucuğunda "tek tırnaklı" eti tespit edildi. 

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak 2026 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

