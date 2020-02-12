Esenler Belediyesi'nden borca karşılık daire!

AK Parti’li Esenler Belediyesi SGK’ya olan prim borcuna karşılık olarak Ömür İstanbul projesinden kendisine ait birçok daireyi verecek. Söz konusu karar belediye meclisinde kabul edildi.

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde 10 bin metrekare arsa üzerine kentsel dönüşüm projesi olarak yapılan Ömür İstanbul, Tekstilkent, Giyimkent, İSTOÇ ve hal gibi ticaret merkezleri ile İstanbul’un iki önemli ulaşım aksı olan E-5 ve TEM otoyollarının tam ortasında yer alıyor. Proje, Esenler Belediyesi’nin şirketi ESKON AŞ ve Efitaş İnşaat ortaklığıyla yapıldı. Projede ESKON AŞ’ye ait daireler bulunuyor.

‘DAHA YENİ YETKİ ALDINIZ’

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, Esenler Belediyesi ilçe meclis gündemine gelen bu projedeki dairelere ilişkin teklif tartışma yarattı. Teklifte “kentsel dönüşüm alanında kullanılmak, SGK prim borçlarına veya vergi borçlarına karşılık ilgili kurumlarla mahsuplaşmak (borcunu alacağından düşmek) yolu ve devir yapmak amacıyla mülkiyeti ESKON AŞ’ye ait 20 dairenin satın alınması” talep edildi. CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, teklife itiraz ederek “Bu projede imar yollarını ve park alanının bir kısmını iptal ettiniz. İnşaat alanını 31 bin 500 metrekareye çıkardınız. Bugün inşaat ruhsatına baktığımızda emsal harici alanlar dahil 55 bin metrekareye çıktığı görülüyor” dedi. Şahin, özetle şöyle konuştu: “Kentsel dönüşüm amaçlı kullanacağınızı söyleyerek, kamu yararından bahsederek 17 bin 500 metrekare inşaat alanına 55 bin metrekare inşaat yapılmasını sağladınız. Geldiğimiz noktada ESKON’dan daire satın alıp aldığınız daireleri de SGK prim borçlarımıza karşılık ilgili kurumlarla mahsuplaşacağımızı söylüyorsunuz. Daha yeni SGK prim borcumuza karşılık Oruç Reis Mahallesi’ndeki eğitim alanı olan taşınmazı devir yetkisi aldınız. Korkumuz sata sata Esenler’i bitirecek olmanız.”

Teklif, CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AK Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.