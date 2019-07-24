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  3. 24 Temmuz 2019 19:14

Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.

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