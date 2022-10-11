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Esenler'de kentsel dönüşüm şantiyesinde yangın

Esenler'de kentsel dönüşüm şantiyesinde yangın

Esenler Giyimkent'te bulunan kentsel dönüşüm şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin büyük bir alanı kapladığı yangın için çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İlk belirlemelere göre, yangında herhangi bir yaralanma ve mahsur kalma olmadığı öğrenildi.

Etiketler esenler yangın
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