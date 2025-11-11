Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu ''Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'' soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.



İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Hazırlanan tensip zaptıyla görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de tahliye edildi.

Öte yandan Ahmet Özer'in, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Özer hakkında 15 yıla kadar hapsi istenmişti.