Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dediği öğrenilmişti.

Esenyurt Belediyesi'na kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özer'in görevden uzaklaştırıldığı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."