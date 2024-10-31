  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Güncelleme:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dediği öğrenilmişti.

Esenyurt Belediyesi'na kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özer'in görevden uzaklaştırıldığı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler esenyurt belediyesi kayyum Ahmet Özer kayyum ataması içişleri içişler ibakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü Ege'nin incisi İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı Ege'nin incisi İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı Kırmızılar içindeki Hadise'nin 29 Ekim kostümüne tam not Kırmızılar içindeki Hadise'nin 29 Ekim kostümüne tam not Meteoroloji'den yeni yağışlı hava dalgası uyarısı geldi Meteoroloji'den yeni yağışlı hava dalgası uyarısı geldi Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Bir anne, 2 çocuğuyla birlikte şelalede intihar etti Bir anne, 2 çocuğuyla birlikte şelalede intihar etti Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Dar gelirliye sosyal konutta ayrıntılar belli oldu Dar gelirliye sosyal konutta ayrıntılar belli oldu Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin
Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! Bakan'dan emeklilik sistemi ve yeni nesil çalışma açıklaması Bakan'dan emeklilik sistemi ve yeni nesil çalışma açıklaması Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı