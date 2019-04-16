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  3. 16 Nisan 2019 17:50

Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın

İstanbul'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın
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İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

5 katlı bir binanın çatı katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

DHA

esenyurt , yangın , istanbul
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