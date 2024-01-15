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Esenyurt'ta dehşet! 54 yaşındaki Yunan kadın atıdan atlayarak intihar etti

Esenyurt'ta dehşet! 54 yaşındaki Yunan kadın atıdan atlayarak intihar etti
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Esenyurt’ta 54 yaşındaki Eleni B. isimli kadın çatından atlayarak intihar etti.

Esenyurt’ta 54 yaşındaki E.B kadın yangın merdiveni ile çıktığı pasajın çatısından atlayarak intihar etti.


Olay, Esenyurt Haramidere’de meydana geldi. İddiaya göre E.B(54) isimli kadın bilinmeyen bir nedenle geldiği pasajda bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlarına çıktı. Kadın çatıdan yere atladı. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler intihar esenyurt yunan
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