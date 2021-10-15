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Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması

İstanbul Esenyurt'ta, bir doğalgaz servis kutusunda çıkarak binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA’nın haberine göre, Akçaburgaz Mahallesi 3033 Sokak'taki üç katlı binanın giriş katındaki doğalgaz servis kutusunda henüz bilinmeyen nedenle parlama oldu.

Parlama dolayısıyla binanın girişindeki hurda eşyalar tutuştu. Alevler kısa sürede binaya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.

Etiketler Esenyurt istanbul doğalgaz
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