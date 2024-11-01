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Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ?

Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ?
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Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak, Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından "kayyum sırası bu belediyelere gelebilir" diyerek 3 belediyeyi işaret etti.

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer Çarşamba günü sabah saatlerinde "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Özer'in görevden alınarak tutuklanmasının ardından da İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği de duyuruldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanması sonrası SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. İktidarın yeni operasyonlar düzenleyebileceğine vurgu yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı; 

Sen daha 15 gün öncesine kadar Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmışsın, kimileri neredeyse alkışlayacaktı, bugün geldiğimiz noktada bir operasyon çekiyorsun.

Dün çekiyorsun bu operasyonu tutukluyorsun. Aynı gün sabaha karşı kayyumu da atıyorsun. Resmi biraz daha büyüttüğümüz de hedef nereye doğru gidecek. Hedef Ekrem İmamoğlu olabilir mi?

MHP'li İsmet Büyükataman, Akdeniz ve Toros belediyelerini de demiş, onları durduran bir şey yok. Her şeyi yapabilecek güce sahip.

Yarın Akdeniz ve Toros'a girse kim ne yapabilecek, 'hukukun kararını bekleyelim diyecekler' bu kadar basit... Kafalarında şuan ki operasyon nedir? Bence işi daha da büyütecekler. Bu DEM'e de uzanabilir... 

Yüksek güvenlikli 'Kapalı ceza infaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer'le ilgili' diyor...

Arkadaş yüksek güvenlikli cezaevine sen dokümanı nasıl sokabiliyorsun. Bu cezaevindeki bir mahkumdan doküman bulmuşlar, kim bu mahkum. Siz de üretebilirsiniz bu dokümanı size de güven olmaz ki...

Pervasızlık devam edecek, diz çöktüğün an tepene binecekler. Diz çökmek yok... 

 

Etiketler esenyurt belediyesi ahmet özer esenyurt belediyesi Ahmet Özer kayyum fatih portakal
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