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  1. 11 Nisan 2017 08:49

Eşi gelmedi diye evini yaktı

Tekirdağ'da eşinin gelmemesine sinirlenerek evini ateşe verdiği belirtilen kişi gözaltına alındı.

Eşi gelmedi diye evini yaktı
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Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde binanın en üst katında yaşayan İ.G. evinin önünde "Karımı getirin, getirmezseniz evimi yakarım." diye bağırdı. Eşinin gelmemesi üzerine, evi ateşe veren İ.G, daha sonra buradan ayrıldı.

Ev kullanılamaz hale geldi
Alevlerin yükseldiğini gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, İ.G'yi gözaltına aldı. 

AA

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