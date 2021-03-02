Eşi, oğlu tarafından öldürülen koca: Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı

Antalya’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen Bahadır A., annesinin boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. 39 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arif A., "Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" dedi.

Manavgat'ın Kumköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır A., kendilerine ait markette annesi Sultan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır A., bıçakla Sultan A.'ün boğazını kesti.

Çığlık atarak yardım isteyen Sultan A., kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan A.'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan A.'ün yakınları tarafından darbedilen Bahadır A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır A. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan A.'ün cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'BİR TARAFTA OĞLUM, BİR TARAFTA KARIM'

Sultan A.'ün cenazesini almaya 39 yıllık hayat arkadaşı Arif A. geldi. Bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna gelen Arif A., bir tarafta eşini kaybettiğine, diğer taraftan da şizofreni hastası olan oğlunun yaptıklarına üzülerek, "Olay olduktan sonra ben gittim, gittiğimde her şey olup, bitmişti. Yapacak bir şeyim yok, bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" diye yakınlarına dert yandı.

CENAZE MANAVGAT'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan otopsinin ardından Arif A. ve yakınlarının teslim aldığı Sultan A.'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ne götürüldü.

Bu arada, yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğundan ayrı yaşayan Bahadır A.'ün, bu olay sonrası daha ağır psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi. Daha önce birçok kez tedavi ettirilmeye çalışılan Bahadır A.'ün hastalığının geçmediği belirtildi.