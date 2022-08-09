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Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video

Bir süredir sosyal medyadaki paylaşımlarına ara veren organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker'in son videosu eşinden geldi.

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, son olarak başka bir hesap üzerinden yeni iddialar dile getirmesinin ardından bir kez daha suskunluğa gömüldü. Peker'e ait videoları ise eşi paylaşıyor.

Özge Peker son olarak Sedat Peker'in, kızlarıyla beraber vakit geçirdiği bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, kendisinden para isteyen kızlarına Peker, "Benden zorla para alamazsınız. Benden öpücükle para alırsınız. Tehditle para vermem ben" diye konuştu.

Kızlarının kendisini öpmesinden sonra Peker, "Tamam şimdi parayı veririm. Ne kadar istiyorsunuz?" dedi.

Etiketler sedat peker video çocukları eşi
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