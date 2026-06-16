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''Eşim doğum kontrol hapı kullanıyor'' diyerek boşanma davası açtı! Mahkemeden dikkat çeken karar

''Eşim doğum kontrol hapı kullanıyor'' diyerek boşanma davası açtı! Mahkemeden dikkat çeken karar
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Ankara'da bir koca, eşinin evlenmeden önce çocuk istemediğini gizlediği ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Ancak mahkeme, iddiaların ispatlanamaması ve erkeğin kusurlu bulunması sebebiyle davayı reddetti.

Ankara'da eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini kendisinden gizlediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını öne süren bir kocanın açtığı boşanma davası, Yargıtay'dan döndü. Aile Mahkemesi, iddialarını ispatlayamayan kocanın şiddet uyguladığını kanıtlayan kadını haklı bularak erkeğin boşanma talebini reddetti. İstinaf ve Yargıtay'ın da onadığı karar, boşanma davalarında soyut iddiaların değil, somut delillerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Gizli Doğum Kontrol Hapı" ve Kaza İddiaları

Ankara'da yaşanan ilginç olayda, davacı koca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Kocanın dava dilekçesinde yer alan iddiaları oldukça çarpıcıydı: Eşinin psikolojik sorunları olduğunu, en küçük tartışmalarda kendine zarar vermeye çalıştığını ve hatta araçla seyir halindeyken direksiyona müdahale edip kaza yaptırmaya teşebbüs ettiğini öne sürdü. Tüm bunların yanı sıra, eşinin evlilik öncesi çocuk istemediğini kendisinden sakladığını ve bilgisi dışında gizlice doğum kontrol hapı kullandığını savundu.

Kadından Karşı Suçlama: "Fiziksel Şiddet Gördüm"

Kocasının ağır suçlamalarına karşı savunma yapan kadın ise evliliklerinde asıl sorunun eşinin ailesinden kaynaklandığını belirtti. Kayınvalidesi ve kayınpederinin evliliklerine aşırı müdahale ettiğini savunan kadın, eşinden fiziksel şiddet gördüğünü, telefonuna el konulduğunu ve son tartışmalarının ardından gece yarısı zorla babaevine bırakıldığını mahkemeye sundu.

Mahkeme Kararını Verdi: Erkek Kusurlu, İddialar Asılsız

Ankara 24’üncü Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada dinlenen tanık ifadeleri, davanın seyrini tamamen değiştirdi. Davacı kocanın tanıkları, iddiaları destekleyecek görgüye dayalı somut bilgiler sunamazken; kadının tanıkları erkeğin şiddet uyguladığına dair net ifadelerle savunmayı destekledi. Mahkeme heyeti, evlilikteki geçimsizliğin ve sarsılmanın asıl sorumlusunun erkek olduğuna hükmederek, kadına atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle kocanın boşanma davasını reddetti.

Yargıtay'dan Oy Birliğiyle Onama

Yerel mahkemenin kararını İstinaf'a taşıyan koca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Hukuk Dairesi'nden de ret yanıtı aldı. Dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, yerel ve bölge mahkemesi tarafından delillerin eksiksiz toplandığını, hukukun doğru uygulandığını belirterek Aile Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bulup oy birliğiyle onadı.

DHA

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Etiketler ankara boşanma davası doğum kontrol hapı
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