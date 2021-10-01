''Eşim ve yeğenim aynı yatakta yattı'' demişti: Kuş muhabbeti olay oldu

"Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta yattı" diyen Sedat Akbalık yine Ece Üner ile Susma programındaydı. Karısıyla telefonda konuşan Akbalık muhabbet kuşunu görünce her şeyi unutup kuşunu sordu.

Ece Üner ile Susma programında "Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta defalarca yattı" diyen Sedat Akbalık ve eşi Nesrin Hanım yüz yüzü geldi.

11 yıllık evli çift Nesrin ve Sedat’ın Kanal D’de yayınlanan ‘Ece Üner ile Susma’ programındaki yüzleşmelerinde yaşanan anlar herkesi şoke etti. İkilinin yaşanılan onca olayı unutup muhabbet kuşu sohbeti yapması yok artık dedirtti.



Aldatma iddiasıyla sarsılan evliliklerinde kozlarını paylaşan taraflar iki çocuklarını bir kenara bırakıp muhabbet kuşunun muhabbetine tutuştu. Kendisini yeğeniyle aldattığını iddia ettiği eşi Nesrin’e uzun süredir göremediği muhabbet kuşunu soran Sedat hayretle karşılandı.

Sedat'a karışının yanıtı ise "Kuşun kaçtı" oldu.

Herkes yaşanan onca şoke edici iddia sonrası Üner'in ve çiftin bu olaya gülüp sohbet etmesini eleştirdi.